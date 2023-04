Gehöft aus römischer Kaiserzeit entdeckt Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down Bollingstedt Archäologen entdecken Gehöft aus römischer Kaiserzeit Von dpa | 20.04.2023, 14:10 Uhr

Bei Ausgrabungen in Bollingstedt (Kreis Schleswig-Flensburg) haben Archäologen ein Gehöft aus der Römischen Kaiserzeit entdeckt. Es handele sich um ein mehrphasiges Gehöft aus dem zweiten oder dritten Jahrhundert nach Christus, sagte Grabungsleiter Lorenz Harten am Donnerstag. Langhäuser wie der etwa 18 Meter lange Bau in Bollingstedt hätten 30 bis 40 Jahre existiert, dann seien sie baufällig gewesen. „Ich gehe davon aus, dass diese Gehöft-Anlage wohl mindestens einmal erneuert worden ist, weil da sicher Renovierungsbedarf war.“