Streit ums Bürgergeld Vermögensprüfung Arbeitsminister kritisieren Karenzzeit bei Bürgergeld Von dpa | 08.11.2022, 13:45 Uhr

Die Arbeitsministerinnen und Arbeitsminister von Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein machen Front gegen die Bürgergeldpläne der Ampel-Koalition. In einem Eckpunktepapier, das der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart vorliegt, stören sich die Minister besonders an Regelungen zu einer zweijährigen Karenzzeit, in der Vermögen nicht geprüft und angetastet werden soll, außer es übersteigt ein sogenanntes Schonvermögen von maximal 60 000 Euro. In den vier Ländern sitzt die Union in der Regierung.