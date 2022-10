Anja Schröder (links) und Karin Zöllkau (rechts) warten mit Susanne Welzk, der Teamleiterin Gebäudereinigung bei der IG-Bau, auf die Reinigungskräfte eines Kreuzfahrtschiffs, um sie über ihre Recht zu informieren. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down Welttag der menschenwürdigen Arbeit Versiffte Bettlaken und beschmierte Wände – so machen wir Putzfrauen das Leben leichter Von Inga Gercke | 07.10.2022, 16:49 Uhr

Oft sind die Arbeitsbedingungen in der Reinigungsbranche prekär. Was man dagegen tun kann und in welchen Branchen Mitarbeiter noch betroffen sind.