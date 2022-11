Arbeitsagentur Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Arbeit Arbeitsagentur gibt Entwicklung auf Arbeitsmarkt bekannt Von dpa | 30.11.2022, 03:46 Uhr

Die Agentur für Arbeit veröffentlicht am Mittwoch ihren neuen Monatsbericht zur Lage auf dem Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein. Experten gehen davon aus, dass im November mehr Menschen arbeitslos waren als im Oktober. Auch zum Vorjahr nahm die Zahl der Betroffenen demnach zu, was im Wesentlichen auf die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zurückzuführen sei.