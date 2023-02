In unserer Umfrage des Tages wollen wir heute von Ihnen wissen, wie zufrieden – oder unzufrieden – Sie mit Ihrem Job sind. Foto: Wirestock/ imago images up-down up-down Umfrage des Tages Arbeitswelt im Wandel: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Job in SH? Von shz.de | 28.02.2023, 07:00 Uhr

Homeoffice, Work-Life-Balance und Co. : Die Arbeitswelt ist im Wandel – auch in Schleswig-Holstein. Bei all den Veränderungen und Debatten wollen wir heute von Ihnen wissen, wie zufrieden Sie aktuell mit ihrem Job sind.