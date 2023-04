Arbeitsagentur Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Arbeitsagentur Appell: Kaum Sanitärtechnikerinnen im Norden Von dpa | 26.04.2023, 16:59 Uhr

In Schleswig-Holstein sind in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik von 8700 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nur 90 Frauen. Dies entspricht einem Anteil von einem Prozent, wie aus Angaben der regionalen Arbeitsagentur vom Mittwoch hervorgeht. In diesem Bereich seien aktuell 518 Stellen offen. Angesichts des Frauenmangels auch in ähnlichen Berufen appellierte Regionaldirektor Markus Biercher aus Anlass des Girls' Days am Donnerstag an Schülerinnen und Eltern: „Um die Energiewende zu meistern und den damit verbundenen Fachkräftebedarf zu decken, müssen wir den Frauenanteil in den dabei benötigten Berufen deutlich erhöhen“.