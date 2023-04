Neue Einheiten des Kommandos Spezialkräfte der Marine Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Bundeswehr Appell für neue Einheiten des Kommandos Spezialkräfte Von dpa | 05.04.2023, 17:17 Uhr

Mit einem feierlichen Appell hat die Marine am Mittwoch neue Einheiten des Kommandos Spezialkräfte (KSM) in Dienst gestellt. Die Kampfschwimmer-Ausbildung bleibe eine der härtesten Ausbildungen, die die Bundeswehr anbiete, sagte Kommandeur Sebastian Schuldt am Mittwoch in Eckernförde. Die Zahl der Dienstposten soll sich bis 2025 nahezu verdoppeln auf 600. Die Zahl der Kampfschwimmer wird aber nur geringfügig steigen. Die Marine macht keine Angaben zur tatsächlichen Zahl ihrer aktiven Kampfschwimmer.