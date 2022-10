Apotheke Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesundheit Apotheker im Norden protestieren gegen höheren Zwangsrabatt Von dpa | 14.10.2022, 15:25 Uhr

Die Apotheker in Schleswig-Holstein wollen sich gegen die geplante Erhöhung des Zwangsrabatts auf Arzneimittelpackungen wehren. Der Apothekerverband rief dazu auf, die Geschäfte am kommenden Mittwoch (19. Oktober) ab 12.00 Uhr zu schließen. Ein Notdienst werde gewährleistet, teilte der Verband am Freitag mit.