Honorarkürzungen Apotheken streiken in Schleswig-Holstein und Hamburg Von dpa | 19.10.2022, 14:45 Uhr

Medikamente nur im Notfall - das erlebten Menschen in Schleswig-Holstein und Hamburg am Mittwochnachmittag. Aufgrund drohender Honorarkürzungen gab es vielerorts Streiks in Apotheken.