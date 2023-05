Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Gesundheit AOK: Weniger Schlaganfallbehandlungen in Krankenhäusern Von dpa | 03.05.2023, 10:13 Uhr

Im vergangenen Jahr haben sich weniger Patienten wegen Schlaganfällen in Krankenhäuser in Schleswig-Holstein begeben. Nach einer Auswertung der AOK NordWest wurden dort im vergangenen Jahr nur 3134 Versicherte der Kasse wegen eines Schlaganfalls stationär aufgenommen. Das war ein Rückgang gegenüber 2021 um 5,2 Prozent und um 17,3 Prozent gegenüber 2019, vor der Corona-Pandemie, wie die AOK NordWest am Mittwoch mitteilte.