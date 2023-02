Krankenkasse AOK Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Medienkonsum AOK: Kleine Kinder verbringen viel Zeit an digitalen Geräten Von dpa | 10.02.2023, 14:30 Uhr

Kiel (dpa/lno). Bereits im Alter von vier bis sechs Jahren verbringen viele Kinder in Schleswig-Holstein nach einer Erhebung der AOK viel Zeit vor digitalen Geräten wie Fernseher oder Laptop. An Wochentagen sei es bei 47 Prozent der Kinder mehr als eine halbe Stunde täglich, an Wochenenden sogar bei 78 Prozent. Das geht aus einer Elternbefragung im Rahmen der aktuellen AOK-Familienstudie hervor, wie die Krankenkasse am Freitag mitteilte.