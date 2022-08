In den letzten Monaten gab es wieder mehr Einbrüche. FOTO: Jochen Tack up-down up-down Trotz hoher Aufklärungsquote Anzahl der Wohnungseinbrüche in Schleswig-Holstein steigt wieder und | 02.08.2022, 08:44 Uhr Von Juliane Urban dpa | 02.08.2022, 08:44 Uhr

Lange Zeit war die Zahl der Wohnungseinbrüche in Schleswig-Holstein rückläufig. Nun hat es in den ersten sechs Monaten 2022 einen Anstieg gegeben. Die Quote der aufgeklärten Fälle stieg im vergangenen Jahr ebenfalls.