Flensburg Anwohner sollen wegen Feuer Türen und Fenster schließen Von dpa | 04.05.2023, 19:13 Uhr

Wegen eines Gebäudebrandes in Flensburg hat die Regionalleitstelle Nord Anwohner im Bereich Neustadt/Klues gebeten, Türe und Fenster zu schließen. Zudem sollen Lüftungen und Klimaanlagen abgeschaltet werden. Menschen sollen sich zudem nicht in unmittelbarer Nähe zum Einsatzort in der Harrisleer Straße aufhalten, um die Arbeit der Einsatzkräfte nicht zu behindern.