Unwetter Anwohner in Lübeck sichern ihre Häuser mit Hochwasserschotts Von dpa | 20.10.2023, 13:26 Uhr | Update vor 1 Std. Sturmflut an der Ostseeküste Foto: Frank Molter/dpa

Rund um die Obertrave in der Lübecker Altstadt ging am Freitag nichts mehr. In den am Ufer gelegenen Straßen stand das Wasser - nach Angaben der Polizei lag der Stand des Hochwassers gegen 9.30 Uhr bei 6,43 Meter. Aber die meisten Hausbesitzer hatten die Eingangstüren mit Schotts und Sandsäcken verbarrikadiert.