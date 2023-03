Gerichtsmikrofon Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Messer-Angriff Anwalt: Ibrahim A. wird zu Brokstedt aussagen Von dpa | 24.03.2023, 15:08 Uhr

Der mutmaßliche Messerstecher von Brokstedt, Ibrahim A., will sich nach Angaben seines Anwalts zu der Tat vom 25. Januar in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg äußern. Das berichtete der „Spiegel“ am Freitag. Bei dem Angriff mit einem Messer starben zwei junge Menschen, fünf weitere Menschen wurden verletzt.