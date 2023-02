Kita Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration up-down up-down Soziales Antragsverfahren für Sprach-Kitas gestartet Von dpa | 03.02.2023, 10:51 Uhr

Kindertageseinrichtungen in Schleswig-Holstein können jetzt die Anerkennung als Sprach-Kita beantragen. Landesweit sollen künftig 230 Kindertageseinrichtungen eine Förderung erhalten, um eine zusätzliche Sprachfachkraft einstellen zu können, wie das Sozialministerium am Freitag mitteilte. Das neue Landesprogramm Sprach-Kitas werde am 1. Juli starten, nachdem der Bund im vergangen Jahr überraschend den Ausstieg aus dem gleichlautenden Bundesprogramm erklärt habe.