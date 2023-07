Die Abraumförderbrücke F60 transportiert im Tagebau Nochten den Abraum auf die Kippe, im Hintergrund steht der Vorschnittbagger. Foto: Robert Michael/dpa up-down up-down Das Anti-Lützerath Warum es in Mühlrose kaum Widerstand gegen den Abriss gibt Von dpa | 15.07.2023, 08:09 Uhr

Mühlrose in Sachsen ist vermutlich das letzte Dorf in Deutschland, das der Kohle weichen muss. Anders als in Lützerath gibt es bislang keinen massiven Widerstand – auch wenn Umweltverbände protestieren. Beim Kohleausstieg ist die Stimmung im Osten gespalten.