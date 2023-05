Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Verfassungsschutz Anstieg politisch motivierter rechter Straftaten im Norden Von dpa | 17.05.2023, 14:11 Uhr

Verfassungsschützer haben in Schleswig-Holstein 2022 einen Anstieg politisch motivierter Straftaten von rechts registriert. Die Zahl stieg im Vorjahresvergleich um 32 Fälle oder 4,8 Prozent auf 699 Taten, wie Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Mittwoch bei der Vorstellung des aktuellen Verfassungsschutzberichts sagte. Einen Zulauf beobachtete der Verfassungsschutz bei „Reichsbürgern“ und sogenannten Selbstverwaltern um rund ein Drittel auf 640 Personen. „Der massive Zulauf in dieser Szene hing teilweise mit diffusen Zukunftsängsten zusammen“, sagte die Ministerin. Die Klimabewegung ist für Linksextremisten ein bedeutsames Themenfeld.