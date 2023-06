Gesperrte Straße Foto: David Young/dpa/Symbolbild up-down up-down Sanierung Anschlussstellen Barsbüttel der A1 zeitweise gesperrt Von dpa | 09.06.2023, 14:57 Uhr

Die Anschlussstellen Barsbüttel der Autobahn 1 werden saniert. Dazu wird von Montag (20.00 Uhr) bis Mittwoch (16.00) Uhr zunächst die Ausfahrt 30 Richtung Süden gesperrt, wie die Außenstelle Lübeck der Autobahn GmbH des Bundes am Freitag mitteilte. Das Auffahren in Richtung Hamburg sei aber weiterhin möglich, sagte eine Sprecherin. Vom 14. Juni (20.00 Uhr) bis zum 17. Juni (9.00 Uhr) wird dann die Ausfahrt in Fahrtrichtung Norden gesperrt. Auch hier ist das Auffahren in Richtung Lübeck von den Bauarbeiten nicht betroffen. Umleitungen sind den Angaben zufolge ausgewiesen.