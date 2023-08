Verkehr Anschlussstelle Eutin der Autobahn 1 am Mittwoch gesperrt Von dpa | 07.08.2023, 15:12 Uhr Autobahn-Baustelle Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down

Wegen Markierungsarbeiten wird die Anschlussstelle Eutin der Autobahn 1 in Richtung Süden am Mittwoch (9. August) von 9.00 bis 17.00 Uhr gesperrt. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Montag mit. Bei Regen könne es notwendig werden, die Arbeiten auf Donnerstag (10. August) zu verschieben, sagte eine Sprecherin. Auf jeden Fall werde die Sperrung erst nach dem morgendlichen Berufsverkehr eingerichtet, um die Auswirkungen möglichst gering zu halten. Während der Sperrung wird der Verkehr über die benachbarten Anschlussstellen Neustadt i.H.-Mitte oder Scharbeutz umgeleitet.