Blaulicht Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Kiel Anruf zu angeblicher Geiselnahme löst Großeinsatz aus Von dpa | 21.12.2022, 20:03 Uhr

Ein Anruf zu einer angeblichen Geiselnahme hat in Kiel am Mittwoch einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. „Es handelte sich höchstwahrscheinlich um einen Fake-Anruf“, sagte ein Polizeisprecher am Abend. „Wir hatten keine Bedrohungslage.“