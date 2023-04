Handschellen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Polizei Angriff auf Obdachlose: zwei Tatverdächtige festgenommen Von dpa | 04.04.2023, 14:00 Uhr

Nach einem Überfall auf zwei Obdachlose in Kiel hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, handelt es sich um zwei Männer aus der Obdachlosenszene im Alter von 32 und 55 Jahren. Beide seien in Polizeigewahrsam genommen worden.