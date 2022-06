ARCHIV - Ein Staatsanwalt steht vor einem Stapel Gerichtsakten. Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild FOTO: Christian Charisius Landgericht Angeklagter Polizist: Verteidiger stellt Befangenheitsantrag Von dpa | 17.06.2022, 16:46 Uhr

Der Verteidiger des wegen Geheimnisverrats angeklagten Polizisten und früheren Polizeigewerkschafters Thomas Nommensen hat einen Befangenheitsantrag gegen Richter am Landgericht Lübeck gestellt. Diese hätten unnötige Vorfestlegungen in der Frage von Beweiserhebungsverboten getroffen, teilte Verteidiger Michael Gubitz am Freitag in Kiel mit. Durch Zulassung der „unzulässig formulierten Anklagen“ hätten sich die Richter zudem die darin enthaltene unnötige persönliche Herabsetzung von Herrn Nommensen zu eigen gemacht, hieß es. Über den Befangenheitsantrag sei noch nicht entschieden.