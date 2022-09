Corona-Test Foto: Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Amtsgericht Lübeck Angeklagte gestehen Betrug mit Corona-Tests Von dpa | 26.09.2022, 16:24 Uhr

Zwei Betriebswirtschaftsstudenten aus Berlin müssen sich seit Montag wegen gewerbsmäßigen Betruges mit Corona-Tests in Lübeck vor dem Amtsgericht verantworten. Sie sollen in einem eigens dafür gegründeten Testzentrum in der Lübecker Innenstadt Proben für Corona-Tests entnommen und von den Kunden dafür Beträge zwischen 39,90 und 119,09 Euro kassiert haben. Diese Proben seien aber mehrheitlich nie untersucht worden, weil die Angeklagten gar nicht die technischen Mittel dafür hatten, heißt es in der Anklage.