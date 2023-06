Dom zu Lübeck Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Schleife am Lübecker Dom Anbringung wegen loser Steine verschoben Von dpa | 16.06.2023, 11:36 Uhr

Die für den heutigen Freitag geplante Anbringung einer großen roten Schleife am Nordturm des Lübecker Domes ist aus Sicherheitsgründen verschoben worden. Bei der Vorbereitung zur Anbringung der Schleife am Donnerstag seien an der Nordwestecke des Turmes lose Steine festgestellt worden, sagte eine Sprecherin des Kirchenkreises am Freitag. Aktuell sei jetzt geplant, am Montag die Turmecke zu sichern, sagte die Sprecherin. Am Dienstag solle dann die Banderole und am Mittwoch die Schleife angebracht werden.