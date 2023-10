IQB-Bildungstrend 2022 An Schleswig-Holsteins Schulen haben Kinder von Zuwanderern es besonders schwer Von Henning Baethge | 16.10.2023, 18:31 Uhr Schulunterricht: In Schleswig-Holstein haben Jugendliche aus Migrantenfamilien im Fach Deutsch Leistungsrückstände von mehreren Jahren. Foto: Sebastian Gollnow up-down up-down

Die Leistungen in Deutsch lassen an den Schulen in Schleswig-Holstein stark nach. Jugendliche aus Migrantenfamilien verstehen die Sprache immer schlechter – und auch schlechter als in vielen anderen Bundesländern. Was tun?