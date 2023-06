Bundespräsident Steinmeier Foto: Patrick Pleul/dpa/Archivbild up-down up-down Eckernförde Amtssitz: Bundespräsident startet achte „Ortszeit“ Von dpa | 13.06.2023, 02:20 Uhr

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier führt seine Amtsgeschäfte von Dienstag an für drei Tage von Eckernförde aus. An seinem ersten Tag trägt sich das Staatsoberhaupt in das Goldene Buch der Stadt ein (11.00 Uhr). Im Anschluss sind Gespräche mit Kommunalpolitikern und die Besichtigung des Museums Alte Fischräucherei geplant. Am späten Nachmittag will der Bundespräsident die Marine besuchen, die in Eckernförde einen großen Standort hat. Geplant ist etwa die Fahrt mit einem U-Boot.