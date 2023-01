Sturm Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Amtliche Sturmwarnung für die deutsche Nordseeküste Von dpa | 16.01.2023, 18:45 Uhr

Der Seewetterdienst Hamburg hat für Montagabend eine amtliche Sturmwarnung für die deutsche Nordseeküste veröffentlicht. Demnach weht es aus Nordwest mit sieben bis acht Beaufort, in Böen sogar mit Windstärke zehn, wie der Wetterdienst am Montag mitteilte. Betroffen seien die ostfriesische Küste, die Elbmündung, das Seegebiet Helgoland und die Nordfriesische Küste. Im Bereich der Elbe zwischen Hamburg und Cuxhaven wehe es noch mit sechs bis sieben Beaufort, in Böen mit zehn Windstärken.