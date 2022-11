Ziel sei es, „ Gewalt früher zu erkennen und zu verhindern und besseren Schutz zu gewähren“, erklärte Aminata Touré. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down Zum internationalen Tag Aminata Touré fassungslos – So will die Regierung Gewalt gegen Frauen stoppen Von Ann-Kathrin Just | 25.11.2022, 14:25 Uhr

Sieben Frauen in Schleswig-Holstein sind in diesem Jahr bereits von ihren (Ex-)Partnern getötet worden. Und häusliche Gewalt gehört immer noch zum Alltag. Was die Politik jetzt dagegen unternehmen will.