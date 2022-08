ARCHIV - Die Leuchtschrift «Unfall» auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild FOTO: Carsten Rehder up-down up-down Dithmarschen Am Steuer eingenickt: Zwei Tote nach Kollision Von dpa | 09.08.2022, 14:13 Uhr

Bei einer Kollision mit einem Auto sind am Montag zwei Menschen auf einem Roller in Epenwöhrden (Kreis Dithmarschen) ums Leben gekommen. Ein 21 Jahre alter Autofahrer war am Nachmittag gegen 15.20 Uhr mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann gab an, am Steuer eingenickt zu sein.