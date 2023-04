Kreuzweg in Lübeck Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Lübeck Ältester Kreuzweg: Hunderte erinnern an Jesus Christus Von dpa | 07.04.2023, 15:15 Uhr

Hunderte Gläubige haben am Karfreitag beim ältesten deutschen Kreuzweg in Lübeck an das Leiden und Sterben von Jesus Christus erinnert. Unter dem Motto „Bedrohung. Mut. Friede“ zogen sie mit einem Holzkreuz durch die Altstadt, wo sie an fünf Stationen jeweils eine neue Rednerin oder ein neuer Redner erwartete. Zu diesen zählten unter anderem die ukrainische Generalkonsulin in Hamburg, Iryna Tybinka, und die Enkelin des Lübecker Märtyrers Karl Friedrich Stellbrink, Anke Laumayer.