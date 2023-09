Katastrophenschutz Alle 52 Löschfahrzeuge für Katastrophenschutz übergeben Von dpa | 22.09.2023, 12:28 Uhr | Update vor 1 Std. Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Das Land Schleswig-Holstein hat die letzten der insgesamt 52 Löschfahrzeuge für den Katastrophenschutz an die Freiwilligen Feuerwehren übergeben. Die elf Fahrzeuge seien in der ersten Septemberhälfte in die Kreise Dithmarschen, Rendsburg-Eckernförde, Segeberg und Ostholstein gegangen, teilte das Innenministerium am Freitag mit. Insgesamt investierte das Land rund 17,6 Millionen Euro.