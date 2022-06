Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte Ostholstein Alkoholisierter 28-Jähriger stürzt in Silo von Treppe Von dpa | 20.06.2022, 15:42 Uhr

Ein 28 Jahre alter Mann ist bei einem Sturz in einem Getreidesilo in Neustadt im Kreis Ostholstein schwer verletzt worden. Der Mann sei mit zwei anderen Männern in das Gebäude eingedrungen und von einer innen liegenden Treppe acht Meter in die Tiefe gestürzt, berichtete die Polizei am Montag. Er sei mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.