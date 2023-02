Foto: Staudt Alkoholatlas 2022 Die meisten Alkoholiker leben in SH – immer mehr Frauen betroffen Von Inga Gercke | 10.02.2023, 18:30 Uhr

Laut Alkoholatlas 2022 leben in Schleswig-Holstein die meisten diagnostizierten Alkoholiker. Warum vor allem Frauen gefährdet sind und was Experten an den Zahlen kritisieren.