Gegen 5 Uhr war ein 23-Jähriger auf der Landesstraße 139 von Kuden aus in Richtung Eddelak unterwegs. In Höhe des Futterweges kam er in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab, drehte und überschlug sich, bevor er zum Stehen kam, das teilt die Polizei am Montag mit.

Ein Atemalkoholtest bei dem Dithmarscher ergab einen Wert von 2,08 Promille, worauf die Beamten die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Ein Rettungswagen brachte den Verunglückten mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, er wird sich wegen der Trunkenheitsfahrt verantworten müssen. An dem VW des Beschuldigten entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.