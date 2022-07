Teilnehmer einer Demonstrantion des Bündnisses "Wer hat, der gibt" ziehen durch Westerland. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa FOTO: Daniel Bockwoldt up-down up-down Sylt Aktivisten demonstrieren für Umverteilung von Reichtum Von dpa | 16.07.2022, 16:22 Uhr

Mit einem Marsch über die vor allem auch bei Wohlhabenden beliebte Nordseeinsel Sylt haben am Samstag linke Aktivisten für mehr soziale Gerechtigkeit demonstriert. Nach Schätzungen der Polizei beteiligten sich etwa 400 zumeist junge Menschen an der Protestaktion. Die Organisatoren selbst sprachen von rund 500 Teilnehmern. Den Angaben zufolge verlief der Marsch von Westerland nach Kampen bis zum Nachmittag friedlich. Der Zug der Demonstranten war gegen 14.30 Uhr mit etwa einstündiger Verspätung gestartet. Die Polizei war in sichtbarer Präsenz auf der Insel vertreten.