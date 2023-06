Der «Strandesbeamte» von Spiekeroog Foto: Marco Rauch/dpa up-down up-down Kurioses Aktionskünstler: Urlauber-Büro am Strand von Nordseeinsel Von dpa | 30.06.2023, 06:37 Uhr

Er verteilt dort Formulare, wo andere Urlaub machen: Der Aktionskünstler Albrecht Fersch (52) baut zurzeit täglich am Badestrand der ostfriesischen Insel Spiekeroog ein kleines Büro auf und erntet damit bei Badegästen viele irritierte Blicke. Dass es sich um eine Kunstperformance handelt, ist nicht sofort ersichtlich. Der Künstler, der selbst in Anzug am Schreibtisch sitzt, spielt mit der Irritation, dem Zusammenprall von Arbeitswelt und Urlaubsort am Nordseestrand.