Die Nato-Großübung „Air Defender“ hat am Montag in Deutschland begonnen. Von 250 Flugzeugen starten 80 ihre Übungsflüge in Schleswig-Holstein. Stationiert sind sie dabei in Hohn bei Rendsburg und in Jagel bei Schleswig.

Es ist an der Zeit für eine Zwischenbilanz. In unserer Umfrage des Tages wollen wir von Ihnen wissen, ob Sie schon viel von der Übung mitbekommen haben – oder ob es im Luftraum über Ihnen bisher ruhig geblieben ist. Verraten Sie es uns auch ohne Abo.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.