14.02.2023, 16:50 Uhr

Agrarwissenschaften in Kiel bekommen hochmodernen Neubau

Für die Agrarwissenschaften der Kieler Universität entsteht zurzeit ein Neubau mit Forschungs-, Labor- und Büroräumen. Ein Bild von den Baufortschritten machten sich am Dienstag Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) und Wissenschaftsministerin Karin Prien (CDU). Mit rund 42 Millionen Euro aus dem Infrastrukturprogramm „Impuls“ finanziert das Land die Errichtung des Gebäudes, in dem auch Teile des Rechenzentrums an der Uni untergebracht werden.