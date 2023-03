Landwirtschaft Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Dithmarschen Agrarministerkonferenz: Proteste von Bauern und Fischern Von dpa | 22.03.2023, 02:47 Uhr

Begleitet von Protesten von Bauern und Krabbenfischern beginnt am Mittwochabend die Agrarministerkonferenz in Büsum (Kreis Dithmarschen). Zunächst treffen sich die Amtschefs und - Chefinnen, bevor am Donnerstag und Freitag die Agrarminister und - ministerinnen von Bund und Ländern für ihre Beratungen zusammenkommen. Wichtige Themen werden nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums in Kiel die Weiterentwicklung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), der Umbau der Tierhaltung sowie der EU-Verordnungsvorschlag zur nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln sein.