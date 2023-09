Kiel Agrarministerkonferenz geht zu Ende Von dpa | 21.09.2023, 17:50 Uhr | Update vor 6 Min. Auftakt Agrarministerkonferenz Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down

Die Agrarministerkonferenz in Kiel endet am Freitag. Knapp 50 Punkte standen seit Mittwoch auf der Agenda - vom Umbau der Tierhaltung über die Fischerei, den Klimaschutz und gesunde Kinderernährung bis zu geplanten Kürzungen bei der Gemeinschaftsaufgabe zur „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK). Zunächst sprachen die Staatssekretäre miteinander, dann die Ressortchefs. Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister und Vorsitzender der Agrarministerkonferenz, Werner Schwarz (CDU), sagte am Donnerstag, es seien dicke Bretter zu bohren auf dieser Agrarministerkonferenz. Die Ergebnisse sollen um 14.00 Uhr auf einer Pressekonferenz vorgestellt werden.