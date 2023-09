Am Mittwoch und Donnerstag geht es wesentlich um Vorberatungen der Amtschefs und der Länder. Die eigentliche Ministerkonferenz beginnt am Freitagmorgen. Begleitet wird das Treffen den Ankündigungen nach von mehreren Demonstrationen. Am Donnerstag werden bei zwei Veranstaltungen Landwirte mit mehreren Hundert Traktoren in der Landeshauptstadt erwartet, um ihren Forderungen nach Unterstützung und weniger Bürokratie Nachdruck zu verleihen.