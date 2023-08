Tiere Agrarminister: Konsequenzen nach Tod von Schweinen prüfen Von dpa | 26.08.2023, 10:28 Uhr Werner Schwarz Foto: Felix Kästle/dpa/Archivbild up-down up-down

Schleswig-Holsteins Agrarminister Werner Schwarz (CDU) will Konsequenzen aus dem Fall von rund 700 verendeten Schweinen auf einem Hof in Großharrie (Kreis Plön) prüfen lassen. Es sei „unvorstellbar, was diese Tiere zu erleiden hatten“, sagt der Minister den „Kieler Nachrichten“ (Samstag). Ein Landwirt soll die Tiere Anfang 2020 qualvoll verenden lassen haben. Die Überreste der Schweine waren erst kürzlich entdeckt worden. Die Staatsanwaltschaft Kiel ermittelt. „So etwas darf nicht passieren“, sagte der Minister.