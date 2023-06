Kurt Kleinschmidt, Landesvorsitzende der AfD, kritisiert die zur Diskussion stehende Änderung der Kommunalverfassung. Foto: Gregor Fischer up-down up-down Rechtspopulisten in SH AfD-Vorsitzender bezeichnet Gesetzesentwurf als „demokratiefeindlich“ Von Susanne Link | 27.06.2023, 17:57 Uhr

Keine Zusammenarbeit mit der AfD: In einigen Kreisen in Schleswig-Holstein lehnen Politiker einen AfD-Vertreter als Ausschussvorsitzenden ab. Durch eine Gesetzesänderung könnte der Stellvertreter des Gremiums, der in aller Regel nicht der gleichen Partei angehört, die Arbeit für unbestimmte Zeit übernehmen. Das bremst die AfD aus und sorgt für Kritik.