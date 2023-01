Viele niedergelassene Ärzte in Schleswig-Holstein haben am Mittwochvormittag eine Stunde lang ohne medizinische Fachangestellte gearbeitet. Foto: "PunktKommaStrich" up-down up-down Fehlende Fachkräfte und Finanzierung Eine Stunde ohne Fachangestellte – Ärzte in SH schlagen mit Protestaktion Alarm Von dpa | 11.01.2023, 14:24 Uhr

Die niedergelassenen Ärzte in Schleswig-Holstein sehen sich unter Druck. So war die Lage in vielen Arztpraxen am Mittwoch.