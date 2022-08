Immens lange Bearbeitungszeiten von Bürgeranträgen werden häufiger: Das beklagt die Bürgerbeauftragte des Landes für Soziale Angelegenheiten in Schleswig-Holstein. FOTO: Christian Charisius up-down up-down Bericht von Samiah El Samadoni Ärger über Ämter: Sachbearbeiter schotten sich im Home Office ab Von Frank Jung | 18.08.2022, 15:48 Uhr | Update vor 15 Min.

Viele haben es schon selbst erfahren, jetzt stellt auch die Bürgerbeauftragte des Landes den Behörden in SH ein schlechtes Zeugnis aus. Was kritisiert Samiah El Samadoni genau? In ihrem Tätigkeitsbericht spricht sie unter anderem vom „Bürger als Störfaktor“.