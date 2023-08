Mit interaktiver Karte Äpfel selbst ernten – an diesen Stellen in SH und Hamburg ist es möglich Von Michelle Ritterbusch | 22.08.2023, 13:24 Uhr Im August beginnt sie: die Apfelernte. Besonders im Hamburger Raum können Interessierte Äpfel selbst pflücken. Foto: U. J. Alexander/Imago up-down up-down

Im August beginnt die Apfelernte. Wer keinen Baum im heimischen Garten hat, hat trotzdem an einigen Stellen in Schleswig-Holstein und Hamburg die Möglichkeit, das Obst selbst zu ernten. Orte, an denen sie die Früchte pflücken können, finden Sie in unserer interaktiven Karte.