ADAC erwartet schlimmstes Stauwochenende der Ferien Von dpa | 27.07.2023, 06:29 Uhr

Am letzten Juli-Wochenende werden sich im Norden die Autoschlangen aus zahlreichen Bundesländern in Richtung Nord- und Ostsee stauen. Der ADAC empfiehlt, ruhigere Alternativrouten zu benutzen oder unter der Woche in den Urlaub zu starten.