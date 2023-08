Sommerferien 2023 Rückreiseverkehr: ADAC rechnet am Wochenende mit langen Staus in SH und HH Von dpa | 10.08.2023, 07:32 Uhr Am Wochenende brauchen Autofahrer wohl Geduld auf den norddeutschen Autobahnen. Archivfoto: Horst Becker up-down up-down

In den ersten Bundesländern sind die Sommerferien schon wieder vorbei. Die Urlauber machen sich auf den Rückweg in ihre Heimat. Das sorgt voraussichtlich für lange Staus auf den Autobahnen in SH und HH.