25.05.2023, 06:31 Uhr

ADAC erwartet dichten Pfingstverkehr und Stauwarnung Von dpa

Küstenurlauber müssen am Wochenende wieder mit Staus rund um das Nadelöhr Hamburg rechnen. Besonders die A1 und die A7 können den Weg in den Pfingsturlaub in die Länge ziehen.